Corona: Inzidenz in Mansfeld-Südharz klettert über 1.000 - Verschärfte Regeln in Kliniken

Der Landkreis Mansfeld-Südharz durchbricht am Montag die psychologische Marke. Elf zusätzliche Kräfte im Gesundheitsamt und verschärfte Regeln in der Klinik.

Sangerhausen/MZ - Dieser Wert hat sicherlich eine psychologische Wirkung. Am Montag hat die Sieben-Tage-Inzidenz im Landkreis Mansfeld-Südharz erstmals die Marke von 1.000 überschritten. Gemeldet wurde vom Robert-Koch-Institut (RKI) mit Stichtag 22. November, 0 Uhr, exakt eine Inzidenz von 1088,3. Damit liegt sie so hoch wie noch nie im Kreis, auch landesweit ist Mansfeld-Südharz damit trauriger Spitzenreiter und selbst bundesweit gibt es nur 15 kreisfreie Städte oder Landkreise, in denen es ein dynamischeres Infektionsgeschehen gibt als zwischen Stolberg und Röblingen. Seit dem 18. November, als sie bei 356 lag, hat sich die Inzidenz fast verdreifacht.