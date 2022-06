Corona in Mansfeld-Südharz: Wie Fuß- und Handballer die gegenwärtige Situation sehen

Kuddelmuddel bei Verboten von Punktspielen am zurückliegenden Wochenende in Mansfeld-Südharz.

Sangerhausen/MZ - Was für ein Durcheinander! Die Kegler haben am zurückliegenden Wochenende auf der Bahn gestanden. Die Basketballer sind auf Korbjagd gegangen, die Tischtennisspielerinnen und Spieler geschmettert, was das Zeug hält. All das so, als gäbe es kein Corona.