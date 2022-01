CO2-Ampeln werden an Grundschulen in Gerbstedt und Heiligenthal gut angenommen

Auch in der Einheitsgemeinde Gerbstedt wurden für die Grundschuen so genannte CO2-Ampeln angeschafft. Die MZ hat nachgefragt, wie der Schulalltag damit abläuft.

Gerbstedt/Heiligenthal/MZ - An vielen Schulen im Mansfelder Land laufen seit einiger Zeit so genannte CO2-Ampeln - so auch in der Einheitsgemeinde Gerbstedt: Wie die Stadtverwaltung mitteilte, wurden die beiden Grundschulen in Gerbstedt und Heiligenthal mit entsprechenden Geräten ausgestattet. Ziel ist ein besserer Schutz in Zeiten der Coronavirus-Pandemie.

In der Praxis funktioniert die Arbeit mit den Geräten offenbar reibungslos - etwa an der Naturgrundschule Heiligenthal: Laut Schulleiterin Anika Rockmann gebe es die CO2-Ampeln in allen Unterrichtsräumen und auch im Lehrerzimmer. „Das hat sich gut eingespielt“, sagte Rockmann über den Schulalltag. Wenn die Geräte eine zu hohe Konzentration in der Luft melden, öffneten die Kinder mittlerweile selbstverständlich Fenster zum Lüften. Sie hätten sich mittlerweile gut mit den Geräten arrangiert, sagte Rockmann.

Wie oft in der Folge gelüftet werden muss, hänge von mehreren Faktoren ab: etwa die Größe des Raumes oder wie viele Kinder sich in dem Unterrichtsraum befinden. Da in den Pausen ohnehin immer gründlich gelüftet werde, meldeten sich die Ampeln im Schnitt nicht häufiger als einmal pro Schulstunde. In einer Doppelstunde ohne große Pausen zwischendurch sei es etwas häufiger.

Die CO2-Ampeln sollen einen verbesserten Schutz vor der Ausbreitung des Coronavirus in der Luft bieten. Sie melden optisch und auch akustisch, wenn ein gewisser Grenzwert an CO2-Konzentration in der Luft überschritten wird. Hintergrund ist, dass die Menge der Aerosole, mit denen sich das Coronavirus in Räumen verbreitet, mit der Konzentration von CO2 korrespondiert. Heißt: Je mehr Kohlendioxid in der Luft, desto höher auch eine Corona-Ansteckungsgefahr. Lüften kann in diesem Zusammenhang einfache Abhilfe schaffen.