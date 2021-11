Brücken-Hackpfüffel/MZ - Christoph Vogler ist neuer Bürgermeister der Gemeinde Brücken-Hackpfüffel. Bei der Stichwahl am Sonntag sprachen sich 362 Wählerinnen und Wähler und damit 64,18 Prozent der Wahlberechtigten für den parteilosen Kandidaten aus. Sein Kontrahent Nico Kreisel erhielt 202 Stimmen, was 35,82 Prozent entspricht. Das teilte Wahlleiter und Noch-Bürgermeister Michael Peckruhn am Sonntagabend mit.

Die Wahlbeteiligung lag bei 67,06 Prozent und damit niedriger als bei der ersten Wahl vor zwei Wochen, sagte Peckruhn. Damals hatten 78 Prozent der Bürgerinnen und Bürger gewählt. Der 49-jährige Vogler ist seit 2014 Mitglied im Gemeinderat Brücken-Hackpfüffel und seit 2019 stellvertretender Bürgermeister. Der Kfz-Meister ist Vater zweier Kinder. Im Vorfeld hatte er angekündigt, sich als Bürgermeister für eine gute Zusammenarbeit mit den Kindergärten, den Vereinen, der Feuerwehr und Initiativen einsetzen zu wollen.

Zudem wolle er den Spagat zwischen den Bedürfnissen der Einwohner mit den begrenzt zur Verfügung stehenden Mitteln schaffen. Vogler hatte auch schon den ersten Wahlgang am 24. Oktober für sich entschieden. Damals konnte er 46,98 Prozent der Stimmen auf sich vereinen, Nico Kreisel kam auf 40,1 Prozent. Kevin Jentsch hatte 12,9 Prozent geholt. Der bisherige Bürgermeister Peckruhn hatte im Juni die Wahl zum Verbandsgemeindebürgermeister der Goldenen Aue gewonnen, weshalb ein Nachfolger gefunden werden musste.