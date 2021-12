Christoph Vogler als Bürgermeister von Brücken-Hackpfüffel vereidigt

Brücken-Hackpfüffel/MZ - Der gewählte Bürgermeister Christoph Vogler (parteilos) ist bei der Sitzung des Gemeinderats Brücken-Hackpfüffel am Montagabend vereidigt worden. Vogler hatte sich bei der Stichwahl am 7. November mit 64,18 Prozent der Stimmen gegen seinen Kontrahenten Nico Kreisel durchgesetzt. Als stellvertretende Bürgermeisterin der Gemeinde wurde Doreen Wudi gewählt. Zudem wurde Dieter Fischer als nächster festgestellter Bewerber laut Wählerliste in den Gemeinderat berufen.

In der Sitzung wurde außerdem eine Erhöhung der Garagenpachtgebühren beschlossen. Demnach soll die Nutzungsgebühr für Garagenstandorte in Brücken-Hackpfüffel ab dem 1. Januar 2022 von 70 Euro auf 120 Euro jährlich beziehungsweise zehn Euro monatlich angehoben werden. Die Garagen befinden sich auf öffentlichem Grund und Boden im Eigentum der Kommunen. Durch die Grundsteuerreform sei die Steuer ab dem 1. Januar rechtlich nur noch von den Eigentümern des Grund und Bodens zu zahlen, heißt es in dem Beschluss. Künftig erhalte somit die jeweilige Kommune hierfür den Steuerbescheid. Die dabei entfallenden Steuern für die Gemeinde als Eigentümer seien durch die Erhöhung der Nutzungsgebühr auszugleichen.