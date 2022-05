Christian Wilhelms I. Graf von Hahn: Ein besonderes Erinnerungsstück in der Schlosskirche Seeburg

Zum 400. Geburtstag Christian Wilhelms I. Graf von Hahn, der in der Schlosskirche Seeburg ein ungewöhnliches Denkmal errichten ließ.

In der Schlosskirche Seeburg hat sich Christian Wilhelm I. Graf von Hahn auf dem für seine 1671 verstorbene Frau Hedwig errichteten Epitaph verewigen lassen. Der Graf steht unmittelbar hinter Christus, während Hedwig dem Kreuzträger ein Tuch entgegen hält.

Seeburg/MZ - Das Leben Christian Wilhelms I. Graf von Hahn stand nicht eben unter einem günstigen Stern. Als er am 30. Oktober 1621 auf Schloss Seeburg geboren wurde, herrschte ringsum Unruhe. Die sogenannte Kipper- und Wipperzeit, in der auf Geheiß der Grafen von Mansfeld vollwertige Münzen eingeschmolzen, also „gekippt“ wurden, um sie danach mit weniger Edelmetall wieder neu zu prägen, zu „wippen“, näherte sich ihrem Höhepunkt: dem Sturm der um den Lohn ihrer Arbeit Betrogenen auf die Münzstätten im Februar 1622, der schließlich das Eingreifen der Landesobrigkeit gegen die Falschmünzerei zur Folge hatte.