Christel Lindner aus Augsdorf schreibt Anekdoten in der typischen „Mansfäller“ Mundart auf

Christel Lindner aus Augsdorf schreibt kleine Anekdoten in Mansfäller Mundart. Auch eine Weihnachtsgeschichte ist dabei entstanden.

Augsdorf/MZ - Aus der Freude an der ganz speziellen Mundart im Mansfelder Land macht Christel Lindner keinen Hehl. „Hochdeutsch ist schön - da wo es angebracht ist“, sagt die Seniorin aus Augsdorf mit einem Augenzwinkern. Ihre Großeltern hätten sogar noch die ganz ursprüngliche „Mansfäller“ Ausdrucksweise beherrscht, sie wolle nun die typische Mundart schriftlich festhalten - auch, damit sie in der Zukunft nicht in Vergessenheit gerät. „Die jungen Leute wissen das ja heute gar nicht mehr“, sagt die 76-Jährige.

Erlebnisse in die typische „Mansfäller“ Mundart gepackt

Lindner hat in den vergangenen Jahren deshalb viele Anekdoten aus dem Alltag in typischer „Mansfäller“ Mundart aufgeschrieben. Verarbeitet hat sie darin tatsächliche, meist komische und witzige Erlebnisse. „Das ist alles echt, da ist nichts erdacht“, sagt die Seniorin. Für Orts- und Dialektfremde sind die knapp 40 Geschichten gar nicht so einfach zu lesen, schließlich sind neben den typischen „Mansfäller“ Begriffen fast alle anderen Worte umgeschrieben worden - „so wie man’s spricht“, sagt Lindner.

Verarbeitet hat die gebürtige Gerbstedterin etwa Erlebnisse aus dem Freibad in Augsdorf, wo sie seit einigen Jahren am Einlass arbeitet. Auch Beobachtungen etwa an der Bushaltestelle habe sie niedergeschrieben. Sie alle verbindet eines: der Humor. „Witzige Begebenheiten, die sehe ich“, sagt Lindner. Wenn sie zu Hause ist, schreibe sie die dann gleich nieder - und zwar per Hand.

Keine Veröffentlichung der Anekdoten in Buchform

Aufgeschrieben hat sie - als Geschenk an die Kinder - auch ihre eigene Weihnachtsgeschichte, inklusive aller witzigen Begebenheiten, die sie in ihrer Kindheit bei einem Weihnachtsfest erlebt hat. „In de Stowwe dorftich noch nich, da sahtse, dr Weihnachtsmann wär schon ma dajewäsen“, heißt es etwa. Apropos Weihnachtsmann: Zu lesen ist in der Geschichte auch, wie Lindner als Zehnjährige genau den erkannt hat - und bloßstellt. Als der alte Mann nämlich bei der Bescherung fragte, ob Lindner ein Gedicht aufsagen könne, antwortete sie prompt mit: „Na klar Opa!“

Über eine Veröffentlichung ihrer Werke als Buch oder über das Internet denkt die Senioren übrigens nicht nach - viel lieber trägt sie die Geschichten im kleinen Kreis vor, etwa bei einer Feier ihres Chors. „Es kommt vor, dass man da sowas zum Besten gibt.“ Beherzt sei da gelacht worden, berichtet sie. „Viele haben sich wiedererkannt“, sagt Lindner, die bis zu ihrer Rente als Kindergärtnerin gearbeitet hat. Nun genießt die Seniorin die Zeit in Augsdorf - und hat Freude an ihrem Hobby. „Du musst irgendwas machen, dass dich ein bisschen ablenkt“, sagt sie.

Halden im Mansfelder Land als Zeitzeugen

Im Mansfelder Land, ganz nah an den Halden, fühlt sich die 76-Jährige dabei wohl. „Die Halden sind Zeitzeugen, die sollte man nie wegmachen“, sagt Lindner. Schon in ihrer Kindheit habe sie zudem die Mentalität der Menschen im Mansfelder Land bewundert. „Dieses Zusammengehörigkeitsgefühl, das fand ich gut“, sagt die gebürtige Gerbstedterin. Übrigens: Über die alles entscheidende Frage, „warum de Jerbstetter Kuchenländer haeßen“, hat Lindner auch einen Text verfasst. Verraten werden soll der Inhalt an dieser Stelle natürlich nicht.