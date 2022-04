Chefin der Sangerhäuser Arbeitsagentur geht in den (Un-)Ruhestand

Sangerhausen/MZ - Am 29. Oktober wird Martina Scherer zum letzten Mal am halleschen Hauptbahnhof in den Zug steigen, um nach Sangerhausen in die Arbeitsagentur zu fahren. „Ich bin eine der Einpendlerinnen in den Landkreis“, sagt Martina Scherer lachend. „Es sind noch wenige. Aber es gibt sie. Und es werden hoffentlich noch mehr werden.“