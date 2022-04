Bürgermeisterwahl in Südharz: Vier Bewerber stellen sich in Hayn vor

Die vier Bewerber um das Bürgermeisteramt in Südharz treten in Hayn auf. Dabei haben sie jeweils zehn Minuten Zeit sich vorzustellen.

Am 8. Mai wird in der Gemeinde Südharz ein neuer Bürgermeister gewählt.

Südharz/MZ - Die Bürger aus der Gemeinde Südharz und weitere Interessierte haben an diesem Dienstag die Möglichkeit, die vier Bewerber um das Amt des hauptamtlichen Bürgermeisters näher kennenzulernen. Die Gemeindeverwaltung bietet dazu eine öffentliche Veranstaltung an, die um 19 Uhr im Dorfgemeinschaftshaus in Hayn beginnt.