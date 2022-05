Bürgermeisterwahl in Südharz: In der Stichwahl ist alles offen

Wer sich in der Gemeinde Südharz bei der Stichwahl durchsetzen wird, darüber lässt sich trefflich spekulieren. Am 22. Mai folgt die nächste Runde.

Südharz/MZ - Noch am Wahlabend dürfte - nicht nur bei den beiden verbliebenen Kandidaten - das Rechnen und Spekulieren begonnen haben. Denn am 22. Mai gehen Peter Kohl aus Uftrungen und Jürgen Prell aus Roßla in die Stichwahl ums Amt des hauptamtlichen Bürgermeisters der Gemeinde Südharz. Kohl kam im ersten Wahlgang auf 1.387 Stimmen, Prell auf 1.002. Wahlbeteiligung: 44,4 Prozent. Der Wahlausschuss unter Leitung von Lars Wiechert hat das endgültige Ergebnis am Montag bestätigt.