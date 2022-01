Bürgermeisterwahl in Helbra: Zwei Kandidaten treten an

Am 6. Februar entscheidet sich in Helbra, wer Bürgermeister wird.

Helbra/MZ - Helbras Bürger haben am 6. Februar die Wahl. Sie können entscheiden, wer künftig als ehrenamtlicher Bürgermeister die Geschicke der Kommune führt. Die reguläre Amtszeit von Alfred Böttge läuft im Juni aus. Er peilt eine weitere Legislaturperiode an. Doch auch Ratsmitglied Gerd Wyszkowski tritt an.

Alfred Böttge

Für den 72-Jährigen wäre es die fünfte Amtszeit. Seit 1994 ist er im Amt. Trotz der schlechten Haushaltslage würde es in der Kommune mehrere Themen geben, denen er sich weiterhin widmen möchte. Als Beispiele nennt Böttge den Radwegebau zwischen Helbra und Siebigerode oder die Sanierung des Sommerweges nach Benndorf.

Wichtig findet der Hundefreund auch, neue Projekte zum Klimaschutz auf den Weg zu bringen: „Wir müssen etwas für unsere künftige Energieversorgung tun und können nicht so weitermachen wie bisher.“ Das Geothermie-Vorhaben, mit Grubenwasser aus dem Stollen des Schmid-Schachtes angrenzende Gebäude mit Wärme zu versorgen, sei eine Möglichkeit. Alte Industrieflächen würden sich zudem für Photovoltaikanlagen eignen.

Böttge verweist auf seine zeitintensiven Bemühungen in der Vergangenheit, um bestimmte Projekte anzuschieben. „Rund 15 Jahre hat es gedauert, bis wir endlich die alten Hessenhäuser abreißen konnten.“ Nun könnten an dieser Stelle vier neue Eigenheime entstehen, was zur Verbesserung der Lebensqualität beitrage.

Böttge hatte viele Jahre eine Elektrofirma, bevor er sich in den Ruhestand verabschiedete. Dieser Schritt fiel ihm nicht leicht, sagt er. Als Rentner könnte er sich nun voll und ganz auf die ehrenamtliche Tätigkeit als Bürgermeister konzentrieren. Böttge ist Mitglied der SPD, geht aber als Einzelbewerber an den Start.

Gerd Wyszkowski

Der 43-Jährige engagiert sich bereits seit vielen Jahren ehrenamtlich. Wyszkowski sitzt im Helbraer Gemeinderat und Verbandsgemeinderat, gründete den Reit- und Fahrverein „Weißes Tal Helbra und Umgebung“ und ist aktives Mitglied der Freiwilligen Feuerwehr in seiner Heimatgemeinde. In Helbra verbrachte er seine Kindheit, absolvierte eine Ausbildung zum Kfz-Mechaniker, und dort wachsen jetzt seine beiden Kinder heran. Für ihn ist die Zeit reif für einen Generationswechsel, und er hofft, dass ihm die Wähler ihr Vertrauen schenken.

Der Pferdewirtschaftsmeister mit eigenem Zucht- und Ausbildungsstall sieht sich als „Vertreter der Bürger vor Ort“ und will weiterhin Verantwortung tragen. Er versteht sich dabei nicht als Einzelkämpfer. „Mir ist eine transparente und fraktionsübergreifende Kommunalpolitik wichtig“, erklärt er. Wyszkowski, der für die CDU kandidiert, setzt auf eine Politik mit dem Bürger für den Bürger. „Ein Helbra für alle Generationen“ ist sein Ziel.

Auf dem Weg dorthin steckt er sich mehrere Ziele. Er will unter anderen den Ärztemangel beseitigen, das Naherholungsgebiet „Bad Anna“ und das Neptunbad weiterentwickeln. Mit der Renaturierung von Industriebrachen sieht er eine Chance, Eigenheimstandorte zu schaffen und Schandflecke im Ortsbild verschwinden zu lassen. Um Baumpflanzaktionen, die Ansiedlung von Gewerbe und Freizeitangebote für die Jugend will er sich auch kümmern.

Eine öffentliche Vorstellungsrunde der beiden Kandidaten findet am Donnerstag, 27. Januar, um 18 Uhr im Saal der früheren Gaststätte „Zur Sonne“ in Helbra statt. Wegen der Pandemie gilt die 3G-Regelung. Selbsttests werden allerdings nicht vor Ort angeboten und anerkannt. Die Besucherzahl in Benndorf ist auf 80 Personen begrenzt.