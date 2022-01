Bürgermeisterwahl: Bornstedts Amtsinhaber tritt allein an

Warum sich Lars Rose in den nächsten Jahren weiterhin in seiner Heimatgemeinde engagieren möchte.

Bornstedt/MZ - Die Redewendung, dass aller guten Dinge drei sind, gab für Lars Rose nicht den Ausschlag, erneut als Bürgermeister für Bornstedt zu kandidieren. „Wir haben uns als Gemeinde einiges vorgenommen, was wir gemeinsam umsetzen wollen“, sagt der 47-Jährige. Daran möchte er auch weiterhin beteiligt sein, und deshalb ist er bereit für eine dritte Amtszeit. Rose stellt sich als einziger Bewerber für das Ehrenamt am 6. Februar zur Wahl.

Turnhallendach muss saniert werden

Auf der Prioritätenliste, der zu erledigenden Aufgaben in der Kommune, steht ganz oben die Sanierung des Turnhallendaches. Bislang fehlte der Kommune das Geld. „Wir wollen Fördermittel beantragen“, so Rose. Er hofft sehr, dass die Finanzierung abgesichert werden kann.

Von der erfolgreichen Beschaffung notwendiger Mittel ist ein weiteres Vorhaben in der Gemeinde abhängig. Um die Burgruine, die seit Jahren Ausflügler anzieht, zu erhalten, sind weitere Ausgaben erforderlich. „Der Zahn der Zeit hat seine Spuren am Halbschalenturm mit der Bühne hinterlassen“, erklärt Rose. Über das Leader-Förderprogramm will die rund 800 Einwohner zählende Gemeinde das Sanierungsprojekt stemmen. Um die notwendigen Eigenmittel aufzubringen, geht die Kommune sehr zielgerichtet vor. „Wir sparen schon das dritte Jahr unsere Investitionspauschale an“, erzählt der Bürgermeister, der als Monteur arbeitet.

Denn die Kommune würde jährlich nicht mehr als 30.000 Euro erhalten. Da dauere es seine Zeit, bis mit dem zusammengetragenen Geld größere Maßnahmen verwirklicht werden könnten.

In seiner Funktion als ehrenamtlicher Bürgermeister ist es Rose wichtig, im Austausch mit den Einwohnern zu stehen. Er weiß, dass man es nicht allen immer recht machen kann. „Aber ich möchte so viel wie möglich helfen“, sagt er.

15 Jahre Leerstand

Rose wuchs in Bornstedt auf. Er mag die Landschaft und die Menschen, die dort leben. Es gebe eine gute Dorfgemeinschaft. Das spiegelt sich auch in der regen Vereinstätigkeit wider. Viele Kinder trainieren zum Beispiel im Rad- und Freizeitsportverein. „Viele von ihnen kommen auch aus umliegenden Orten zu uns“, weiß der Bürgermeister.

Mit manchen Projekten wäre der Kommunalpolitiker gern ein Stück weiter. Für das ehemalige Schulgebäude fehle ein Nutzungskonzept. „Seit 15 Jahren steht die obere Etage leer“, so Rose. Die Dächer des Hauses, in dessen neuerem Teil die Kindertagesstätte und die Freiwillige Feuerwehr ihre Räumlichkeiten hätten, müssten saniert werden. Alles auf einmal zu machen kann sich die Gemeinde aber nicht leisten.

Rose, der Mitglied der SPD ist, hat regelmäßigen Kontakt zu seinen Amtskollegen in den Nachbargemeinden. Der Vater dreier Kinder sitzt für die Fraktion „Die Fraktion“ im Gemeinderat der Verbandsgemeinde Mansfelder Grund-Helbra.