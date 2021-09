BTH bietet Veranstaltungen zur Berufsorientierung in Mansfeld-Südharz an

Sangerhausen/Eisleben/HettstedtMZ - Auch im laufenden Schuljahr 2021/22 veranstaltet die Bildungs-, Technologie- und Handelsgesellschaft (BTH) aus Eisleben wieder Veranstaltungen zur Berufsorientierung im gesamten Landkreis Mansfeld-Südharz. So sind in den kommenden zwei Monaten insgesamt elf Termine geplant, bei denen sich Schülerinnen und Schüler mit ihren Eltern über Ausbildungsmöglichkeiten im Landkreis informieren können.

Veranstaltung ist für Besucher kostenfrei

Wie Thomas Ernst von der BTH mitteilte, sind bei allen Terminen verschiedene Gesprächspartner von Unternehmen und Institutionen aus der Region eingeladen, die verschiedene aktuelle Berufe vorstellen. „Ebenfalls besteht die Chance, mit den Betrieben, Schulen und anderen Institutionen in Kontakt zu treten, um sich über Ausbildungs- und Praktikumsmöglichkeiten zu informieren“, erklärte Ernst weiter. Alle Veranstaltungen sind für die Besucherinnen und Besucher kostenfrei, eine Anmeldung hierfür ist nicht erforderlich.

Die Veranstaltungsreihe startet am Dienstag, 14. September, in Röblingen am See. Beginn im Bürgersaal (Große Seestraße 20) ist - wie bei allen anderen Terminen auch - um 18 Uhr. Am Donnerstag, 23. September, lädt die BTH derweil ab 18 Uhr zur Berufsorientierung in das Hotel Kaiserhof in Kelbra (Frankenhäuser Straße 1-3). Am Dienstag, 5. Oktober, wird die Reihe in Siersleben (Alte Schule, Augsdorfer Straße 23) fortgesetzt.

Termine in den Kommunen in Mansfeld-Südharz

Am Donnerstag, 7. Oktober, geht es im Thälmannhaus in Allstedt (Breite Straße 20) weiter. Am Mittwoch, 13. Oktober, folgt die Lutherstadt Eisleben, wo die Berufsorientierungsveranstaltung im Sportlerheim Aufbau Eisleben (Hauptstraße 72) stattfindet. Nur einen Tag später geht es am Donnerstag, 14. Oktober, im Hotel Bürgergarten in Stolberg (Thyratal 1) weiter.

In Benndorf ist der Termin für Montag, den 18. Oktober, im Hof der Gewerke (Chausseestraße 30) angesetzt, in Hettstedt dann für Dienstag, den 19. Oktober, im Haus der Jugend (Friedrich-Ebert-Straße 9). Auch im November finden noch drei Termine statt: zunächst am Dienstag, 2. November, im Jugendzentrum Happy Go (Am Rosengarten 2) in Sangerhausen, dann am Donnerstag, 4. November im Kulturhaus Zum Greml in Quenstedt (Welbslebener Straße 3). Den Abschluss bildet der Termin am Dienstag, 9. November, im Lokal Zum Goldenen Hammer in Vatterode (Mühlenstraße 6).

›› Weitere Informationen zu den Veranstaltungen der BTH im Internet unter www.bth-bildung.de/berufsorientierung/