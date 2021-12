Breitunger votieren für zentrale Entsorgung und wollen keine Kläranlagen

Breitungen/MZ - Breitungens Ortsbürgermeister Hagen Schwach (Breitunger Alternative) hatte geahnt, dass es eng würde: Eine knappe Mehrheit der Haushalte hat sich jetzt dafür ausgesprochen, das Breitunger Abwasser künftig zentral zu entsorgen.

„Wir haben an alle Haushalte einen Fragebogen verteilt. 168 von 220 Haushalten haben sich beteiligt“, sagt Schwach. „88 wollen eine zentrale Abwasserentsorgung, 80 die dezentrale Variante.“ Bei der Auszählung seien mehrere Einwohner zugegen gewesen. Das Ergebnis werde dem Gemeinderat übermittelt, damit die Gemeinde dies im Wasserverband Südharz vertrete.

Breitenstein wechselt zum Nachbarverband

Das Ergebnis der Befragung dürfte den Gemeinderat zwar nicht vor Probleme stellen, doch den Zweckverband umso mehr. Denn der Verband will Breitungen aus der zentralen Entsorgung ausschließen, was Geschäftsführerin Jutta Parnieske-Pasterkamp im Ortschaftsrat und zur Einwohnerversammlung ausführlich dargelegt und begründet hatte. Dabei wurde aber schon deutlich, dass viele Bürger erhebliche Bedenken wegen der Kosten und des Aufwands beim Bau und Betrieb einer eigenen vollbiologischen Kleinkläranlage oder einer Sammelgrube hätten. Das scheint nun den Ausschlag gegeben zu haben, obwohl für eine zentrale Erschließung auch Anschlusskosten und -beiträge anfallen.

Wie in der Gemeinde Südharz üblich, dürfte sich der Gemeinderat dem Willen der Breitunger anschließen. Ob auch die Verbandsversammlung des Wasserverbands dem Abstimmungsergebnis folgt, ist fraglich. Denn die Kosten für den Bau der Ortskanalisation und Leitung nach Uftrungen würden die finanziellen Pläne für die kommenden Jahre über den Haufen werfen. Ähnlich verzwickt war die Situation in Breitenstein; dort wird die zentrale Lösung nun durchgesetzt - durch den Nachbarverband, in den der Ortsteil wechselt.