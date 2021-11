Breitunger sollen über künftige Entsorgung des Schmutzwassers entscheiden

Breitungen/MZ - Ob das Schmutzwasser in Breitungen künftig zentral oder dezentral entsorgt werden soll, dazu will der Ortschaftsrat nun die Einwohner befragen. „Wir werden einen Fragebogen an alle Haushalte geben“, kündigt Ortsbürgermeister Hagen Schwach (Breitunger Alternative) bereits an. Denn der Ortschaftsrat werde das nicht entscheiden. „Die Bürger können dann ankreuzen, ob sie für die dezentrale oder zentrale Entsorgung sind.“ Es werde eine Frist zur Abgabe gesetzt, dann ausgezählt. „Der Ortschaftsrat wird das Ergebnis vertreten.“

Das Thema war schon im Ortschaftsrat diskutiert worden. Wasserverbandschefin Jutta Parnieske-Pasterkamp hatte die Varianten außerdem in einer Einwohnerversammlung vorgestellt und auch nicht damit hinterm Berg gehalten, dass der Verband die dezentrale Variante für Breitungen favorisiert, sagt Schwach. Beide Varianten hätten Vor- und Nachteile, auch die Kosten ließen sich nicht einfach vergleichen. Er rechne mit einem knappen Abstimmungsergebnis und sei gespannt, wofür sich die Mehrheit ausspricht.

Ob der Wille der Breitunger aber umgesetzt wird, entscheiden letztlich die Verbandsversammlung und die Untere Wasserbehörde beim Landkreis.