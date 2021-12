Blutreserven auf Fünfjahrestief: Blutspendendienst warnt vor Engpässen

Sangerhausen/Eisleben/Hettstedt/MZ - Für den Blutspendedienst des Deutschen Roten Kreuzes (DRK) hat die vierte Corona-Welle spürbare Auswirkungen: Das Spendeaufkommen sei um 20 Prozent eingebrochen, beziffert Öffentlichkeitsreferent Markus Baulke. „Die Versorgungslage mit Blutpräparaten ist seit Wochen angespannt“, macht er die Konsequenzen deutlich. Inzwischen liege die Zahl der gelagerten Präparate weit unter dem Mindestbestand - Bedarfe der Kliniken könnten so nicht mehr voll bedient werden.

Um wieder in eine sichere Versorgungssituation zu kommen, ruft der DRK-Blutspendedienst in Niedersachsen, Sachsen-Anhalt, Thüringen, Oldenburg und Bremen (NSTOB) nachdrücklich zum Blutspenden auf. Bis zum Beginn des Sommers, blickt Baulke zurück, sei die Spendebereitschaft trotz Pandemie „herausragend gut“ gewesen. Der erhöhte Blutbedarf in den Kliniken habe daher gut versorgt werden können. Als die Pandemie-Beschränkungen im Sommer zurückgenommen wurden, seien die Spendezahlen eingebrochen, und die steigenden Inzidenzen ab Oktober hätten für weitere massive Rückgänge gesorgt. Mittlerweile befänden sich die Blutreserven auf einem Fünfjahrestief.

„Jeden Tag müssen die Klinikbestellungen gekürzt werden“, berichtet Markus Baulke. Wenn es so weitergehe, müssten in wenigen Wochen Behandlungen und Operationen wegen fehlender Blutreserven abgesagt werden. Um die Lager wieder aufzufüllen, benötigt das DRK nach Angaben des Referenten 3.000 Blutspenden pro Tag, und das kontinuierlich über die nächsten Wochen und Monate. Bis zu 36 Spendetermine werden jeden Tag im Versorgungsgebiet des DRK-Blutspendedienstes NSTOB angeboten, wie Baulke ergänzt.

›› Blutspendetermine unter www.blutspende-leben.de/blutspendetermine.