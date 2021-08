Blutkonserven fehlen auch in den Kliniken in Mansfeld-Südharz

Sangerhausen/Eisleben/Hettstedt/MZ - Die Krankenhäuser in Mansfeld-Südharz leiden unter einem Mangel an Blutkonserven. Das führt im Extremfall auch zur Verschiebung von Operationen. „In den Helios Kliniken Mansfeld-Südharz spüren auch wir generell einen Engpass an Blutkonserven“, sagt Unternehmenssprecherin Luisa Winkler. „Insbesondere die Blutgruppe 0 negativ ist aufgrund ihrer universellen Einsetzbarkeit - zum Beispiel in Notfällen - sehr gefragt.“ Damit spiegelt auch die Situation im Landkreis die grundsätzliche Lage in Sachsen-Anhalt wider. Vor einigen Tagen schon hatte das Deutsche Rote Kreuz den Mangel an Blutkonserven beklagt. Statt wie normal fünf Tage reichten die Reserven für die Krankenhäuser nur noch einen Tag, sagte ein Sprecher.

Im Durchschnitt benötigen die Klinken in MSH monatlich je Klinik zwischen 50 und 100 Blutkonserven, sagte Winkler. Vor größeren geplanten Eingriffen spreche man sich zusätzlich mit dem Labor und der Blutspendezentrale ab. „Eine Verschiebung von OPs aufgrund fehlender Blutkonserven ist glücklicherweise nur in seltenen Ausnahmefällen notwendig“, so Winkler. Bei dringenden Engpässen helfe man sich in den drei Kliniken Sangerhausen, Lutherstadt Eisleben und Hettstedt untereinander aus.

Lage in den Depots ist besorgniserregend

Verstärkt wird der Mangel offenbar durch die wieder aufkeimende Reiselust der Menschen. „Nach Einschätzung unserer Experten wird der derzeitige Engpass an Blutkonserven auch durch die Urlaubszeit verstärkt, da viele regelmäßige Spender die Reisezeit nutzen und vorübergehend nicht vor Ort sind“, sagt Winkler. Daher haushalte man „sehr sorgfältig“ mit den Blutkonserven. Man strebe an, jederzeit alle acht möglichen Blutgruppen vorrätig zu haben.

Die Helios-Kliniken sind mit dieser Situation nicht alleine. „Die Lage ist besorgniserregend. Die Depots sind fast leer, aber der Bedarf ist deutlich gestiegen“, sagt Markus Baulke vom DRK-Blutspendedienst in Sachsen-Anhalt. Ein Grund für den erhöhten Bedarf an Blut ist die Zunahme an Behandlungen in den Krankenhäusern. Mit dem Regelbetrieb finden nun auch Operationen statt, die im Winter wegen der Corona-Pandemie verschoben wurden. Im Juni gab es laut DRK in Sachsen-Anhalt 8.000 Spenden, gebraucht wurden 8.800. Das sind zehn Prozent weniger. Im Juli waren es 8.300 Spender, nötig waren 8.700.