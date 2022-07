Blitzeinschlag demoliert komplettes Wohnhaus in Kelbra

Ein Gewitter hat ein Wohnhaus in Kelbra unbewohnbar gemacht und viele Schäden an benachbarten Gebäuden angerichtet.

So sah es nach dem Blitzeinschlag in der Küche des Wohnhauses aus.

Kelbra - Küchenschränke stehen offen. Teller, Tassen, Gläser und vieles andere mehr wurde herauskatapultiert und landete auf dem Fußboden. In der benachbarten Stube wurde offenbar selbst der Schornstein aufgesprengt, seine Holzverkleidung liegt weit verteilt im Raum. Ein schweres Gewitter hat, wie erst jetzt bekannt wurde, am Samstagnachmittag für große Schäden im Haus Mauerstraße 24 in Kelbra und benachbarten Gebäuden gesorgt. Offenbar hatte der Blitz in den Schornstein des Wohnhauses eingeschlagen.