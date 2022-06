Blick hinter die Kulissen: Wie die Rühlmann-Orgel in Welbsleben repariert wird

Welbsleben/MZ - Martin Lodahl setzt die Sprühflasche an und gleitet in einem Zug gleichmäßig über die Orgelpfeife, die vor ihm liegt. Der feine, silberfarbene Sprühnebel legt sich um die Metallstange. „Das ist eine Arbeit, die ich sehr gerne mache. Hier sieht man mal, was man macht“, sagt der Drechslermeister und Orgelbauer aus Dingelstedt (Landkreis Harz). Derzeit ist er mit seinem Mitarbeiter Thomas Filter in der St.-Clemens-und-Juliana-Kirche in Welbsleben, um dort der Königin der Instrumente eine umfangreiche Sanierung zu verpassen. Der Schwerpunkt der Arbeit liegt auf der Mechanik, denn die war so konstruiert, dass sie rostet, erklärt Lodahl. „Die Tasten blieben beim Spielen hängen, und gingen nicht mehr richtig zu drücken.“