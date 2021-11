Blankenheimer Pfingstgesellschaft lädt zum Mitmachen am Projekt „Platz der Generationen“ ein

Der Festplatz in Blankenheim, den die Pfingstgesellschaft umbauen will.

Blankenheim/MZ - Mit einer Informationsveranstaltung über den Fortgang des Projektes „Platz der Generationen“ will die Blankenheimer Pfingstgesellschaft am Sonnabend, 13. November, Einwohner und Vertreter aus anderen Vereinen auf den neuesten Stand bringen. Los geht es um 11 Uhr in der Mehrzweckhalle, an der die Fläche, die gestaltet werden soll, angrenzt.

Der „Platz der Generationen“ soll laut Vereinsvorsitzender Maik Schnelzer ein „öffentlich nutzbarer Ort für Kinder, Jugendliche, Familien und Vereine werden. Ein Platz für Veranstaltungen, Freizeit, Lernen, Natur- und Umweltschutz.“ Mit dem Projekt soll dem Heimatort wieder mehr Lebendigkeit verliehen werden. „Durch die Corona-Pandemie ist uns viel Geselligkeit und Miteinander verloren gegangen“, so Schnelzer. „Zukunft gemeinsam gestalten“ lautet deshalb die Vision des Vereins.

Verein lädt Einwohner zum Mitmachen ein

Bei der Umsetzung des Projektes kann der Verein auf Fördermittel zurückgreifen. So wurden inzwischen Bienenhäuser-Zubehör, Nistkästen, Saatgut, ein Faltpavillon und Rasenmäher angeschafft. Die ersten Sträucher aus der Baumschule sollen zudem besorgt werden und ebenfalls zur Informationsveranstaltung am Samstag mit Kindern auf dem künftigen „Platz der Generationen“ gepflanzt werden.

Fortgeführt wird das Projekt im Frühjahr des nächsten Jahres. So sieht es der Zeitplan der Akteure in Blankenheim vor. Aus diesem Grund möchte der Verein zur Informationsveranstaltung die Einwohner motivieren und einladen, „diesen Weg mit uns gemeinsam zu gehen und mitzugestalten“, so Schnelzer.

Während des Treffens sollen unter anderem Ziele, Gestaltung, Sinn und Zweck des Vorhabens näher erläutert werden. Informiert wird über die bisherigen Maßnahmen, Leistungen und Anschaffungen rund um das Projekt. In diesem Zusammenhang wird auch der aktuelle Stand der Förderung eine Rolle spielen. Und es sollen Mitgestaltungsmöglichkeiten wie zum Beispiel Baumpatenschaften angesprochen werden. Die Veranstalter wünschen sich viele interessierte Gäste.