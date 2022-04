Biker nach Sturz in Helbra lebensbedrohlich verletzt

Ein schwerer Unfall ereignete sich in Helbra.

Helbra/MZ - Ein Motorradfahrer erlitt lebensbedrohliche Verletzungen nach einem Sturz in Helbra (Kreis Mansfeld-Südharz). Nach ersten Erkenntnissen fuhr der 38-Jährige am Sonntagmittag den Parallelweg zum ehemaligen Bahndamm hinter der Straße des Aufbaus und stürzte vermutlich in einer Senke.