Betreiber 50Hertz unternimmt nächste Planungsschritte für Abschnitt Nord der Netzanbindung Südharz

Sangerhausen/MZ - 50Hertz unternimmt den nächsten Planungsschritt in der Bundesfachplanung für den Abschnitt Nord der Netzanbindung Südharz. Für die Entscheidung über den Planungskorridor wird derzeit intensiv an den vollständigen Unterlagen gearbeitet, heißt es in einer Pressemitteilung des Unternehmens. Vor der Übergabe an die Bundesnetzagentur bietet 50Hertz einen Bürgerdialog zum aktuellen Erkenntnisstand an. Aus Rücksicht auf die gesundheitlichen Risiken wird es aber nicht die geplanten Infomärkte geben. Stattdessen macht das Planungsteam vom 17. bis 21. Januar 2022 ein Beteiligungsangebot aus Info-Paketen, offenen Bürgerdialogen im Internet und Telefonsprechstunden. Genaue Informationen sollen folgen.