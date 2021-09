Besucher des Ufstock-Festivals unterstützen Kinderhospiz

Uftrungen/MZ - Am Dienstag war es endlich soweit: Nico Pohl, Präsident des Ufstock-Musikvereins, und sein Schatzmeister Peter Kohl haben den Scheck in Höhe von 920 Euro an das Kinderhospiz Mitteldeutschland überreicht.

Der Betrag war zum diesjährigen Ufstock-Festival im August in Uftrungen durch die Besucher gespendet worden. Die auftretenden Bands hatten zudem auf große Gagen verzichtet. Eine Hilfe war auch, dass die Vereinsmitglieder den Hauptteil der Technik für die Veranstaltung kostenlos selbst zur Verfügung gestellt hatten. „Dazu kam die Unterstützung vom Stolberger Gerüstbau sowie den Firmen Waresa und Sakret mit notwendigem Equipment“, so die Veranstalter, die sich bei allen Mitwirkenden bedankten.

An beiden Tagen waren rund 250 Besucher in Uftrungen gezählt worden - die jeweils zwei Euro Eintritt zahlten. Hinzu kam noch ein Spendenschwein. Das nächste Ufstock-Festival ist für den 19./20. August 2022 geplant.