Beschäftigte im Einzelhandel streiken für rentenfestes Mindestentgelt in Seeburg

Seeburg/MZ - Rund 40 Verkäuferinnen und Verkäufer aus mehreren Landkreisen sind am Donnerstag einem Aufruf der Gewerkschaft Verdi zu einer ungewöhnlichen Streik-Aktion gefolgt. Unter dem Motto „Ohne Tarif gehen wir baden“ fuhren sie mit Transparenten auf Tretbooten auf dem Süßen See. Hintergrund sind die Tarifverhandlungen für 280.000 Beschäftigte im Einzel- und Versandhandel in Mitteldeutschland. Die Verkäuferinnen und Verkäufer hätten gerade in der Pandemie viel geleistet, so Streikleiterin Michaela Rücker Harckenthal.

Dafür Beifall zu klatschen, wie auch für die Krankenpfleger, reiche aber nicht aus. Viele Arbeitgeber hätten gute Umsätze gemacht. „Wir sollen mit nem Appel und nem Ei abgespeist werden.“ Verdi fordert eine Erhöhung der Löhne und Gehälter um 4,5 Prozent plus 45 Euro monatlich sowie ein rentenfestes Mindestentgelt von 12,50 Euro pro Stunde. Ralf Neumann, Vorsitzender der Verdi-Ortsgruppe Mansfeld-Südharz, rief die Streikenden dazu auf, Ortsvereine zu gründen. „Haltet zusammen, sammelt Mitglieder, werdet stärker“, so Neumann. „Nur diesen Druck verstehen die Arbeitgeber.“