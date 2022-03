Spürhund beendet waghalsige Verfolgungsjagd durch Mansfeld-Südharz

In Berga ist in der Nacht zum Samstag ein Mann vor einer Polizeikontrolle geflohen. Nach einer wilden Verfolgungsjagd wurde er schließlich in Sangerhausen festgenommen.

Sangerhausen/dpa - Nach einer wilden Verfolgungsjagd durch den Landkreis Mansfeld-Südharz haben Polizeibeamte einen Mann in seiner Wohnung in Sangerhausen gestellt. Die Beamten hätten in der Nacht zum Samstag ein Auto verfolgt, dessen Fahrer vor einer Kontrolle in Berga geflüchtet sei, teilte die Polizei mit.

Mit mehreren waghalsigen Manövern soll der Fahrer den Beamten entkommen sein und seinen Wagen schließlich in Sangerhausen stehen gelassen haben.

Nach den Angaben einer Polizeisprecherin vom Samstag spürten die Beamten den mutmaßlichen Fahrer im Alter von 38 Jahren schließlich über die Fahrzeugzulassung und einen Fährtenhund in einer Wohnung in Sangerhausen auf.

Auch ein ebenfalls 38-jähriger Beifahrer, der während der Fahrt aus dem Auto gesprungen und zu Fuß geflüchtet sei, wurde gestellt. Die Ermittlungen dauern an.