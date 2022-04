Bereits 59 Fälle in Mansfeld-Südharz angezeigt: Baumaterialien und Maschinen im Fokus von Dieben

Sangerhausen/Eisleben/Hettstedt/MZ - Erst dieser Tage verschwand im Hettstedter Ortsteil Großörner ein Minibagger im Wert von 30.000 Euro von einem verschlossenen Firmengrundstück. In einem Allstedter Ortsteil wurde kurz darauf die Ladung eines abgestellten Sprinter entwendet. Die Unbekannten schnitten die Plane des Fahrzeugs auf und gelangten so an Arbeitsgeräte für den Garten- und Landschaftsbau im Wert von über 7.000 Euro.