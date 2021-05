Beratung rund um Qualifizierung und berufliche Neuorientierung

Eisleben/Hettstedt/Sangerhausen - Um Qualfizierung und beruflichen Neustart geht es in einem Telefonaktionstag der Agentur für Arbeit in Sangerhausen, der am Donnerstag, 27. Mai, von 9 bis 12 Uhr stattfinden soll. Als Gesprächspartnerin steht Karin Lieder zur Verfügung. Sie ist die Beauftragte für Chancengleichheit am Arbeitsmarkt an der Sangerhäuser Agentur und beantwortet Fragen zur beruflichen Zukunft am Arbeitsmarkt.

„Die Gründe für eine Unterbrechung oder Veränderung des Arbeitslebens sind vielfältig. Oft liegen die Ursachen in der Pflege von Angehörigen oder der Erziehung von Kindern aber auch in der sich verändernden Arbeitswelt. Dann entstehen so einige Fragen“, weiß Lieder. Die Telefonaktion soll vor allem auch ein Angebot an Interessenten für eine berufliche Neuorientierung oder für Menschen mit Qualifizierungsbedarfen sein.

„Wir wollen insbesondere auch Personen ansprechen, die noch nicht arbeitslos oder arbeitssuchend gemeldet sind, aber berufliche Veränderungen oder Weiterentwicklungen angehen möchten,“ so die Expertin. Es gibt sehr viele Tipps und Angebote, die den Wiedereinstieg ins Berufsleben oder auch eine berufliche Veränderung ein Stück weit erleichtern. Diese müssen aber erst einmal entdeckt und für die eigene Situation geprüft werden. Dabei entstehen Fragen wie: Welche Arbeitszeitmodelle gibt es eigentlich oder was für Qualifizierungsmöglichkeiten werden wo angeboten? Auch ob eine Ausbildung in Teilzeit absolviert werden kann, ist eine Frage, die man bei dem Aktionstag klären kann.

Am Telefonaktionstag ist Katrin Lieder unter der Telefonnummer 03464/554221 zu erreichen. Wer seine Fragen lieber per E-Mail schreiben möchte, sendet diese an Karin.Lieder2@arbeitsagentur.de (mz)