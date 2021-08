Benndorf bietet kostenlosen Skateworkshop für Jugendliche an

Benndorf/MZ - Am Samstag findet in Benndorf ein Skateworkshop für Jugendliche statt. Organisiert wird er von Lisa-Marie Fritsche vom Kinderschutzbund Mansfeld-Südharz, die seit Juni als Jugendkoordinatorin vor Ort tätig ist. „Ich möchte, dass sich die Jugendlichen mehr sportlich betätigen“, sagt Fritsche. „Und Skateboarden ist eine coole Jugendkultur, bei der Sport und Spaß zusammenkommen.“

Der Workshop findet am Samstag in der Zeit von 13 bis 17 Uhr statt. Er richtet sich an alle Jugendlichen im Alter von 11 bis 18 Jahren - und ist für die Teilnehmerinnen und Teilnehmer komplett kostenlos. Allerdings ist laut Fritsche eine Anmeldung im Vorfeld erforderlich.

Geschulter Skater leitet den Workshop

Um 13 Uhr sei am Samstag zunächst der Treffpunkt im Hof der Gewerke in Benndorf - dort, wo künftig auch der Jugendklub wieder eröffnet werden soll, erklärt Fritsche. Anschließend werde es an den alten Basketballplatz in Benndorf gehen, wo sich die Jugendlichen dann unter Anleitung auf dem Skateboard ausprobieren können. Sieben Skateboard-Sets samt Helmen und Schützern bekomme man von der Initiative „Halle rollt“ zur Verfügung gestellt. Teilnehmerinnen und Teilnehmer können nach der Anmeldung allerdings auch ihr eigenes Board mitbringen.

Der Workshop selbst werde von einem geschulten Skateboarder durchgeführt. Es werde dabei zunächst darum gehen, die grundlegenden Elemente kennenzulernen, etwa der richtige Stand auf dem Board oder das Rollen auf dem Brett, sagte die Jugendkoordinatorin. Zwischendurch gibt es im übrigen auch eine gesunde Erfrischung: Beim Workshop würden auch Obst und Gemüse für die Jugendlichen bereitgestellt, so Fritsche.

Schon in Kürze findet übrigens die nächste Veranstaltung statt: Am 10. September ist in Benndorf ein Jugendsommerfest geplant, kündigte die Jugendkoordinatorin vom Kinderschutzbund an. Details werden zeitnah mitgeteilt.

›› Anmeldungen für den Workshop über Lisa-Marie Fritsche per WhatsApp an die Nummer 0163/7 59 51 53