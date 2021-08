Benefizkonzert in Stolberg: Freude über die Spendenbereitschaft

Benefizkontert auf der Waldbühne in Stolberg für die Fluopfer der Partnerstadt in Rheinland-Pfalz

Stolberg/MZ - Die Freude ist groß: Bei der Benefizveranstaltung auf der Stolberger Waldbühne, zu der alle Künstler auf eine Gage verzichtet haben, sind insgesamt 6.500 Euro zusammengekommen. Das teilte Claudia Hacker von der Touristinformation Stolberg mit. Der Betrag geht nun vollständig als Spende an die Hochwasseropfer in der gleichnamigen Partnerstadt im Rheinland, die durch das Unwetter im Juli extrem betroffen war und in der zahlreiche Menschen ihr Hab’ und Gut verloren hatten.

Rund 250 Besucher hatten die mehrstündige Veranstaltung auf der Stolberger Waldbühne miterlebt, zu der Christiane und Mario Jantosch vom Anderswelt-Theater unter dem Motto „Kunst hilft“ befreundete Künstler gewinnen konnten. Sie alle standen mit spürbarer Freude auf der Bühne und hatten Spaß am Singen und Musizieren, während das Publikum dem abwechslungsreichen Programm folgte und sich auch von ein paar Regenschauern nicht vertreiben ließ.

Spenden für die Flutopfer im Rheinland

Ebenso engagiert unterstützten Firmen und Gewerbetreibende aus Stolberg und der Region die Veranstaltung, darunter mehrere Mitglieder der örtlichen Werbe- und Verkehrsgemeinschaft, die Villa Noah und die Gemeinde Südharz mit dem Bauhof.

„Wir bedanken uns herzlich bei allen fleißigen Helfern, Unterstützern und vor allem bei den mitwirkenden Künstlern und Gruppen, Lutz Elschner und Frank Weber für die Technik und Beschallung und Familie Jantosch vom Anderswelt-Theater, die die Idee hatte und selbst mehrfach im Programm zu erleben war“, sagte Claudia Hacker.

Beide „Stolbergs“ pflegen seit der politischen Wende, also seit über drei Jahrzehnten partnerschaftliche Beziehungen. Vertreter aus der Stadtverwaltung im Rheinland weilten häufig im wesentlich kleineren Harzstädtchen, um beim Aufbau der Kommunalverwaltung und einer modernen Infrastruktur zu helfen. Auch auf Vereinsebene bestehen enge Kontakte - hin wie her.