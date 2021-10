Rottleberode/MZ - Zu einer Auseinandersetzung ist es am Dienstagnachmittag in einem Bistro in Rottleberode gekommen. Ein 34-Jähriger wollte dort laut Revier seinen 33-jährigen Widersacher des Bistros verweisen und soll dabei mit dem Einsatz eines Messers gedroht haben. Daraufhin schritt die Polizei ein und hat Ermittlungen in dem Fall aufgenommen. Verletzt wurde niemand.