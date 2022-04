Baustopp an der Brücke in Ritzgerode

Ritzgerode/MZ - Besorgt zeigt sich Rainer Stedtler. „Die Brückenbaustelle ist nicht gut gesichert“, sagt der Ortsbürgermeister von Ritzgerode. In dem Bereich würde nach seinen Beobachtungen viel spazieren gegangen. „Die Leute laufen über die Träger des Bauwerkes und fahren auch mit den Rädern darüber“, sagt er. Die Sperrschilder, die auf die Baustelle an der kleinen Einetalbrücke hinweisen würden, seien außerdem schlecht einsehbar. Viele Autos würden erst kurz vor der Baustelle erkennen, dass sie an der Brücke nicht weiterkommen.