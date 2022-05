Bauernkriegs- und Bergbaujubiläum: So sehen die Pläne in Mansfeld-Südharz aus

Die Halde Hohe Linde in Sangerhausen.

Sangerhausen/Eisleben/Hettstedt/MZ - Um 1200 sollen die jungen Bergleute Nappian und Neucke am Kupferberg in Hettstedt das erste Kupferschiefer im Mansfelder Land abgebaut haben. 2025 jährt sich das zum 825. Mal. Die Idee der Bergmannsvereine in Mansfeld-Südharz, auch dieses Jubiläum zusammen mit dem 500-Jährigen des Bauernkriegs zu feiern, hat der Landkreis aufgenommen.