Bänke und neue Gehölze: Es tut sich etwas im Arboretum in Annarode

Vier neue Bänke wurden im Arboretum in Annarode aufgestellt. Doch das war nicht alles ...

Annarode/MZ - Es hat sich wieder etwas getan im Arboretum in Annarode: Denn Anfang der Woche sind in der Gehölzesammlung gleich zwei Aktionen über die Bühne gegangen. Durch die Mitarbeiter des Biosphärenreservats Karstlandschaft Südharz wurden vier gezimmerte Bänke in die Anlage gebracht.