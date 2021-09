Bahnhofsgebäude in Röblingen beschmiert und Kinderrutsche in Thürungen demoliert

Eisleben/Hettstedt/Sangerhausen/MZ - Hettstedt/MZ - Unbekannte haben von einem umzäunten Grundstück in Hettstedt einen Rasenroboter gestohlen. Laut Polizei gibt es bislang keine Hinweise auf mögliche Tatverdächtige.

Transporter aufgebrochen

Aseleben/MZ - In der Nacht zu Dienstag haben Unbekannte einen in Aseleben abgestellten Kleintransporter aufgebrochen. Die Täter entwendeten mehrere Werkzeuge - darunter Akkubohrschrauber, Bohrhammer, Staubsauger und Akkuflex - aus dem Inneren des Fahrzeugs. Die Polizei gibt den Wert des Diebesgutes mit rund 4.000 Euro an.

Bahnhof beschmiert

Röblingen/MZ - Das ehemalige Bahnhofsgebäude in Röblingen ist wohl in der Nacht zu Dienstag beschmiert worden. Wie die Polizei mitteilt, haben Unbekannte die Fassade sowie einen Ticketautomaten mit mehreren violetten Graffiti besprüht.

Mopedfahrer bei Unfall verletzt

Hübitz/MZ - Am Montagnachmittag sind in Hübitz auf der Straße Apfelborn ein Moped und ein Pkw miteinander kollidiert. Der Fahrer des Kleinkraftrades hatte die Vorfahrt mit dem Wagen, der aus Richtung Fleischwerk kam, missachtet und sich beim Sturz verletzt. Laut Polizei enstand rund 2.000 Euro Sachschaden.

Kinderrutsche demoliert

Thürungen/MZ - Randalierer haben über das Wochenende auf dem Festplatz in Thürungen gewütet. Die Täter zerstörten mit einem Ziegelstein eine vollverzinkte Kinderrutsche. Das Spielgerät muss nun ausgetauscht werden, so die Polizei. Der Sachschaden wird auf etwa 1.000 Euro geschätzt.

Birne beschädigt Autoscheibe

Wippra/MZ - In Wippra ist eine Birne von einem Baum auf die Windschutzscheibe eines Pkw gefallen. Die Scheibe splitterte. Schaden: etwa 500 Euro.