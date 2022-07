Automatisierter Shuttlebus namens ThyraFloh rollt nun durch Stolberg

Der automatisiert fahrende Bus in Stolberg hat nun endlich auch einen Namen. Am 27. Juni erfolgt der Start für den Pilotbetrieb - zur Freude der Stolberger.

Stolberg - Da steht er nun, auf dem Markt in Stolberg zum Anfassen und einsteigen. Und Reinhold Siebold zögert nicht, den automatisierten Bus zu betreten. „Ich bin beeindruckt von der Moderne des Busses“, sagt der 94-Jährige, der in Stolberg als Stadtführer bekannt ist. Er freue sich besonders über das Fahrtempo von 15 Kilometern pro Stunde und auch über die geringe Lärmkulisse. „Wenn ich Stadtführungen mache, kommen bestimmt viele Fragen dazu“, sagt Siebold. Er sei durchaus auch bereit, Rundfahrten mit kleinen Gästegruppen in dem kleinen Bus zu machen. Schließlich halte der Bus auch an verschiedenen touristischen Knotenpunkten wie etwa der Alten Münze. „Ich finde auch gut, dass damit Stolberger auch günstig zur Apotheke oder woanders hin fahren können“, so Siebold. Denn der Bus fährt ja in seinem Pilotbetrieb bis Ende Oktober kostenlos durch die Stadt.