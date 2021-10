Auto überschlägt sich nach riskantem Überholmanöver auf der L234 im Südharz

Südharz/MZ - Auf der L 234 in der Gemeinde Südharz hat sich Sonntagmittag ein Pkw überschlagen. Laut Zeugen soll der Fahrer des Wagens kurz vor dem Unfall ein riskantes Überholmanöver gestartet haben. In einer Kurve verlor er die Gewalt über den Wagen, der darauf in den Straßengraben geriet. Die beiden Insassen im Auto, 57 und 59 Jahre alt, wurden schwer verletzt in die Klinik gebracht, so die Polizei.