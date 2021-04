Röblingen am See - In der Gartenstraße in Röblingen am See ist am Freitagabend ein acht Jahre altes Kind bei einem Unfall verletzt worden. Wie die Polizei mitteilte, hatte der Junge mit seinem Fahrrad beim Abbiegen einen Pkw gestreift. Das Kind kam zu Fall und musste verletzt in ein Krankenhaus gebracht werden. (mz)