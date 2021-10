Ausstellung zeigt die enge Beziehung von Stolberg mit dem niederländischen Königshaus

Stolberg/MZ - Sechs Wandteppiche mit 60 Bildern und Karten - wie eng die Geschichte des Hauses Stolberg mit den Niederlanden und dem niederländischen Königshaus verbunden ist, zeigt eine neue Ausstellung auf Schloss Stolberg. Sie ist im Breiten Gang des Fürstenflügels zu sehen. Die Schlösser in Stolberg und Wernigerode gehören wie Oranienburg, Nassau oder Delft zur Oranier-Route, die als Ferienstraße durch Städte und Regionen der Niederlande, Nord- und Mitteldeutschland führt.

Bedeutsame Persönlichkeiten auf Wandteppichen abgebildet

Die Wandteppiche präsentieren bedeutsame Persönlichkeiten und ihre Rolle in der deutschen und europäischen Geschichte bis in die Gegenwart - und das über den Zeitraum von mehr als fünf Jahrhunderten. Denn 1506 wurde Juliana, spätere Gräfin von Nassau-Dillenburg, auf dem Stammschloss im Südharz geboren. Porträts ihrer Eltern sind auf dem ersten der sechs Wandteppiche zu sehen. „Die geistige Toleranz, in der sie erzogen worden war, gab sie ihren Kindern weiter“, schreibt Jost Christian Fürst zu Stolberg-Stolberg im Begleitheft zur Dauerausstellung. Eins dieser Kinder war ihr Sohn Wilhelm, der das niederländische Königshaus und den unabhängigen niederländischen Staat begründete.

Ganz besonders dürfte es die Familie freuen, dass dem Fürstenpaar kürzlich ein Porträt von Juliana angeboten wurde, das vermutlich um 1575 bis 1580 entstanden ist. Bis 1921 zum Inventar von Schloss Sondershausen gehörend, schildert Kuratorin Marieke Spliethoff aus Apeldoorn, habe das Gemälde mehrfach den Besitzer gewechselt. Es ist einer der Höhepunkte der festlichen Ausstellungseröffnung, als Spliethoff gemeinsam mit Prinzessin Juliana, Jahrgang 1995, das Gemälde im Roten Salon enthüllt. Dass dieses Original aus Delft hierher zurückgekehrt sei, sagt Jost Christian Fürst zu Stolberg-Stolberg, empfinde er als Wunder: „Es wird sicher einen Ehrenplatz bekommen.“ Auf einem der Wandteppiche ist das Gemälde als Nachdruck eines Fotos aus dem Jahr 1950 zu sehen.

Viele Besucher waren bei der Eröffnung dabei. (Foto: Jürgen Lukaschek)

„Die europäische Geschichte ist sehr kompliziert“

Die Dauerausstellung haben die Freunde des Hauses Stolberg-Stolberg ermöglicht, zu denen auch die fürstlichen Familien gehören. Gemälde und Möbel und anderes bewegliches Inventar befänden sich schon seit längerem als Dauerleihgabe im Schloss, erläutert Kurator Eelco Elzenga, nun sei die Idee einer Gobelingalerie mit den Bildern der Ahnen umgesetzt worden. „Die europäische Geschichte ist sehr kompliziert. Jedes Land hat eine eigene Sicht darauf, besonders, wenn es um Freiheit und Unabhängigkeit geht.“

Ortsbürgermeister Ulrich Franke (FDP) bedankt sich für das enge Miteinander mit der Deutschen Stiftung Denkmalschutz als heutiger „Schlossherrin“, mit der Gemeinde Südharz und all den Partnern, die sich fürs Schloss einsetzen und es bereichern - wie nun mit der beeindruckenden neuen Dauerausstellung.