Ausschuss einigt sich auf Gebühr für Nutzung von Kreissporthallen in Mansfeld-Südharz

Eine Euro-Münze wird in die Kamera gehalten.

Eisleben/Hettstedt/MZ - Am Ende wurde es ein Kompromiss. Aber einer, mit dem die Vereine im Landkreis und die Kreisverwaltung womöglich gut leben können. Wenn es nach dem Beschluss des Kreisausschusses am Montagabend geht, müssen Sportvereine ab kommendem Jahr eine Gebühr für die Nutzung der kreiseigenen Sporthallen an den Landkreis entrichten. Geeinigt wurde sich auf eine Gebühr von einem Euro pro Stunde und pro Feld.