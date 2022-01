Ausgaben für Friedhöfe zu hoch? Quenstedt erhält erste Mängelliste für Haushalt

Quenstedt/MZ - So ganz ohne Auflagen wird der diesjährige Haushalt der Einheitsgemeinde Stadt Arnstein wohl nicht genehmigt werden, fürchtet Bürgermeister Frank Sehnert (parteilos). Noch gibt es zu den Finanzen keine endgültige Genehmigung oder Absage seitens der Kommunalaufsichtsbehörde des Landkreises. Allerdings habe die Stadt Arnstein vorab „noch mal eine Mängelliste gekriegt“, teilt Sehnert im zurückliegenden Bau-, Ordnungs- und Vergabeausschuss mit.

Höhe der Zuschüsse für den Unterhalt der Friedhöfe bemängelt

Beanstandet wurden in der Liste unter anderem die Mindereinnahmen mit Blick auf sämtliche Steuern. Dort wäre ein Einsparpotenzial von rund 150.000 Euro möglich, gibt Sehnert die Rechnung der Aufsichtsbehörde wieder. Auch die Zuschüsse für die Unterhaltung und Pflege der Friedhöfe oder des öffentlichen Grüns seien zu hoch und wurden in der Liste aufgeführt.

Die Stadt hat daraufhin eine Stellungnahme verfasst und an den Kreis geschickt, so Sehnert. „Bis 25. Januar soll das noch alles geprüft werden“, erklärt er weiter. In der Stadtratssitzung am 27. Januar hofft er, dann erneut darüber beraten zu können.

Minus in Höhe von 613.000 Euro in der Haushaltskasse

Der Haushalt der Stadt weist auch in diesem Jahr ein Defizit auf. 613.200 Euro Minus sind es in der Kasse. Mit Mitteln aus der Investitionspauschale, aus Fördermitteln, Grundstücksverkäufen und der Erstattung, die das Land den Kommunen für die Einnahmeausfälle aufgrund der abgeschafften Straßenausbaubeiträge zahlt, sind dennoch einige Investitionen geplant.

Beispielsweise wird der Ausbau der Digitalisierung an den Grundschulen in Sandersleben und Welbsleben vorangetrieben. Die Feuerwehr in Greifenhagen profitiert mit einem neuen Fahrzeug und bei den Einsatzkräften in Sylda soll das Gerätehaus erweitert werden.