Ausbau des Verbindungsweges zwischen Klosterrode und Bornstedt soll auf die Tagesordnung

Die AfD-Fraktion im Verbandsgemeinderat Mansfelder Grund-Helbra versucht seit längerem vergeblich, den Antrag „Einstellung jeglicher Aktivitäten zum Ausbau des Verbindungsweges zwischen Klosterrode und Bornstedt“ als Thema auf die Tagesordnung im Verbandsgemeinderat zu bringen. Nun hat Fraktionschef Gunter Wakan die Kommunalaufsicht des Landkreises über den Sachverhalt informiert und um Hilfe gebeten.

Er kritisiert, dass das Thema trotz mehrmaliger Versuche lediglich als Anfrage vom Verbandsgemeindebürgermeister Norbert Born (SPD) behandelt wurde. Die AfD-Fraktion sieht es nach Wakans Worten als ihren Wählerauftrag an, sich um das Thema zu kümmern. „Wir können das so nicht hinnehmen“, sagt er und fordert eine Abstimmung.



Gunter Wakan besteht auf Aufnahme des Themas auf die Tagesordnung

„Es muss vom gesamten Gemeinderat eine klare Entscheidung geben.“ Wakan begründet diesen Anspruch mit dem geltenden Kommunalverfassungsgesetz des Landes Sachsen-Anhalt und der darin rechtlich geregelten Aufnahme von Tagesordnungspunkten.

Landkreissprecher Uwe Gajowski bestätigt gegenüber der MZ den Eingang der Anfrage von der AfD-Fraktion: „Wir haben eine Beschwerde per E-Mail erhalten.“ Informationen zur Auffassung der Kommunalaufsicht in dieser Sache konnte er nicht geben. „Es findet derzeit noch eine Prüfung statt“, erklärte Gajowski.

Norbert Born wendet sich an Kommunalaufsicht

Der Verbandsgemeindebürgermeister hat sich wegen des Streits auch mit einem Schreiben an die Kommunalaufsicht gewandt. Darin legt Born aus seiner Sicht den Sachverhalt dar. Demnach würde der Beschluss, der auf die Tagesordnung gesetzt werden soll, „keiner sachlichen Grundlage“ entsprechen. Die Idee für ein solches Straßenprojekt ist seinen Schilderungen zufolge aus Kostengründen längst vom Tisch. Er verweist in diesem Zusammenhang auf einen Ratsbeschluss vom November 2017, in dem die Vergabe von Ingenieurleistungen für das Projekt abgelehnt wurde. Sämtliche Arbeiten seien eingestellt worden.

Born macht auch deutlich, dass ihm keine nachdrücklichen Forderungen nach einer solchen Verbindungsstraße aus den betroffenen Gemeinden bekannt seien. Der Bürgermeister setzt nun ebenso auf die Kommunalaufsicht und hofft auf „Handlungsempfehlungen zum Umgang mit dem AfD-Antrag“. (mz)