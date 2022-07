Auftakt mit Auswärtsspielen: Romonta Amsdorf tritt gegen den SV Barleben an

In der Verbandsliga stehen die ersten Partien der Abstiegsrunde an. Sowohl Romonta Amsdorf als auch Edelweiß Arnstedt gehen zunächst auf Reisen.

Nach dem Derby, das Amsdorf (weiß) 3:1 in Arnstedt gewann, starten beide Mannschaften nun in die Partien der Abstiegsrunde der Verbandsliga.

Arnstedt/Amsdorf/MZ - Das Polster scheint ausreichend zu sein. Acht Punkte trennen Romonta Amsdorf in der Runde der zwölf verbliebenen Mannschaften vom ersten Abstiegsplatz, fünf Zähler sind es bei Edelweiß Arnstedt. Die Antwort auf die Frage, ob das Polster wirklich ausreichend ist, wird in den folgenden Tagen, Wochen und Monaten gegeben. Am 11. Juni steht spätestens fest, wer den bitteren Gang in die Landesliga antreten muss. Vier der zwölf Mannschaften, die jetzt in der Abstiegsrunde am Ball sind, wird es erwischen.