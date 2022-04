Auf Edelweiß Arnstedt und Romonta Amsdorf wartet der fünfte Spieltag

Unterschiedlicher könnten die Ausgangspositionen vor den Auswärtspartien am 5. Spieltag der Abstiegsrunde für Edelweiß und Romonta Amsdorf kaum sein.

Arnstedt/MZ - Die Tabelle lügt nicht. Der Satz aus der unerschöpflichen Phrasenwelt des Fußballs gilt natürlich auch für die Abstiegsrunde der Fußball-Verbandsliga Sachsen-Anhalt. Vor dem fünften Spieltag, der am Wochenende ansteht, weist die Tabelle den SV Edelweiß Arnstedt auf Rang acht und damit dem ersten Nichtabstiegsplatz aus. Auf Rang neun, nur einen Punkt dahinter, folgt der FSV Barleben. Daraus ergibt sich vor dem am Sonnabend in Barleben anstehenden Duell zwischen beiden Mannschaften, dass der Gast bei einer Niederlage auf einen Abstiegsplatz rutscht.