Auf dem Weg zur Klimakonferenz: Pilger machen Station in Seeburg, Helbra und Sangerhausen

Blick auf das Schloss in Seeburg am Süßen See

Helbra/Seeburg/MZ - In 77 Tagen von Polen nach Glasgow. So lautet das Vorhaben der vielen Pilger, die sich am 14. August auf die 1.450 Kilometer lange Strecke gemacht haben. Ihr Ziel: am 29. Oktober Glasgow erreichen, wo zwei Tage später die Klimakonferenz stattfindet. Auf ihrem Weg durch Deutschland, die Niederlande und England machen sie auch in Mansfeld-Südharz Station. Am 4. September erreichen sie von Halle aus kommend Seeburg, einen Tag später Helbra, am 6. September schließlich Sangerhausen. Dort soll es am selben Tag, 19.30 Uhr, auch eine Diskussionsveranstaltung in der Jacobikirche geben. Dabei wollen die Pilger auf die globalen Folgen des Klimawandels hinweisen und sich mit lokalen Projekten für Klimaschutz beschäftigen.

Der fünfte ökumenische Pilgerweg wird von Evangelischen Landeskirchen, katholischen Bistümern und kirchlichen Hilfswerken getragen. Auch kirchliche Organisationen in Polen, den Niederlanden, England und Schottland unterstützen dieses überregionale europäische Projekt. Nach der Station in Sangerhausen führt die Pilger ihr Weg weiter in Richtung Westen. Am 7. September machen sie Halt in Kelbra, um einen Tag später in Nordhausen anzukommen.

„Der Pilgerweg will auf den ,Spuren der Gerechtigkeit und des Friedens’ auf die globalen Dimensionen des Klimawandels aufmerksam machen und die Diskussion um Gerechtigkeitsfragen weiter vorantreiben“, sagt die Sangerhäuser Pfarrerin Margot Runge. Die 26. UN-Klimakonferenz ist vom 31. Oktober bis 12. November in Glasgow vorgesehen und war ursprünglich schon vergangenes Jahr geplant, musste dann aber aufgrund der Corona-Pandemie verschoben werden.