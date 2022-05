Auch im Spiel gegen Blau-Weiß Dölau gelingt Romonta Amsdorf nicht der so erhoffte Befreiungsschlag

1:1 trennten sich am Sonnabend die Teams aus Amsdorf (weiß) und Dölau im Verbandsliga-Duell.

Amsdorf/MZ - Mit den Generalproben ist das so eine Sache. Die Meinungen gehen da auseinander. Große Hoffnungen, dass auf eine verpatzte Generalprobe eine gelungene Premiere folgt, machen sich die Fans von Romonta Amsdorf wohl eher nicht. Eine Woche vor dem Pokalkracher gegen den Drittligisten FC Magdeburg zeigte der FC Romonta im Verbandsliga-Duell gegen Blau-Weiß Dölau nämlich eine eher überschaubare Leistung. Am Ende stand ein 1:1 und damit das achte sieglose Spiel in Serie zu Buche.