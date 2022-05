Aseleber planschen auch bei vier Grad Badetemperatur im Süßen See

Aus Liebe zur „Badewanne“ vor der eigenen Haustür trauen sich zwei Männer und eine Frau an jedem Wochenende in die eiskalten Fluten.

Aseleben/MZ - „Das Wasser ist wärmer geworden“, sagt Ralf Leberecht und lacht. Ein zehntel Grad mehr als in der vergangenen Woche zeigt das Badethermometer an, als er es aus dem Süßen See nimmt und in die Kamera hält.