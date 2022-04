Aseleber Kräuterfrau widmet sich in ihrem siebten Buch der Wirkung der Natur

Aseleben/MZ - Was gibt es Schöneres, als Erlebtes in einem Buch zu verarbeiten? Dagmar Helene Schlanstedt hat genau das jetzt gemacht und all ihre Erfahrungen als Kräuterfrau und damit haften gebliebene Erlebnisse in ihrem neuen Buch „Kräuter gut, alles gut - Wundersames aus dem Leben einer Kräuterfrau“ niedergeschrieben. Auf mehr als 150 Seiten beschreibt die Hobbyautorin auf unterhaltsame und spannende Weise wahre Begegnungen mit naturliebenden Menschen, die, auf Genesung hoffend, Rat bei ihr suchten.