Ärztemangel in Mansfeld-Südharz: So will man dagegen vorgehen

Der Landkreis will mit Prämien Mediziner nach Mansfeld-Südharz holen und zudem gezielt um Studenten werben. Nun hat der Sozialausschuss das Vorhaben abgesegnet.

Ärztemangel in Mansfeld-Südharz: und 20 Prozent der Hausarztstellen sind unbesetzt.

Sangerhausen/Eisleben/Hettstedt

Mit viel Geld gegen den Ärztenotstand: Der Landkreis Mansfeld-Südharz will für eine bessere medizinische Versorgung Prämien von bis zu 50.000 Euro für die Ansiedlung von Haus- und Fachärzten zahlen und zudem mit Stipendien von jährlich 9.600 Euro gezielt um Studenten der Humanmedizin buhlen. Hierzu wurden zwei Förderrichtlinien erarbeitet, die nun im Kreistag beschlossen werden sollen. Darüber hinaus soll in der Kreisverwaltung eine halbe Stelle neu geschaffen werden, die das Ansiedeln neuer Ärztinnen und Ärzte und das Anwerben von Studierenden koordiniert.

Haut-, Nerven- und Kinderärzte sowie Psychotherapeuten fehlen

Hintergrund der Pläne ist der Ärztemangel im Landkreis: Rund 20 Prozent der Hausarztstellen sind unbesetzt. Allein in der Region Eisleben und Hettstedt sind es 14 offene Stellen, im Sangerhäuser Raum 10,5. Zudem fehlen Haut-, Nerven- und Kinderärzte sowie Psychotherapeuten. Und die Versorgungslage droht sich noch zu verschärfen: Etwa ein Drittel der aktiven Hausärzte ist über 60 und dem Ruhestand nahe.

Bereits im Dezember hatte der Kreistag beschlossen, aktiv gegen den Ärztemangel vorzugehen und die Verwaltung beauftragt, nötige Richtlinien zu erarbeiten. Nun hat sich der Sozialausschuss des Kreises als erstes Gremium mit den konkreten Plänen befasst - und das Vorhaben einstimmig abgesegnet. „Das ist ein Papier, dem ich nur zustimmen kann“, sagte Klaus Kotzur (Linke). Er betonte den konkreten Nutzen für die Region. „Es ist ein Bekenntnis zum Landkreis - und nicht für ein Wolkenkuckucksheim.“ Die Ausgaben seien trotz der prekären Haushaltslage nötig. „Wir haben im Kreistag ja auch ein paar Konsolidierungsfetischisten“, mahnte Kotzur. Ähnlich äußerte sich Ausschussvorsitzender Hagen Böttger (FBM). „Wir müssen als Kreistagsmitglieder dazu stehen!“ Er forderte die Anwesenden deshalb auf, „in euren Fraktionen nicht nur zu bitten, sondern dafür zu kämpfen, dass zugestimmt wird“.

Menschen in Mansfeld-Südharz tagtäglich vom Ärztemangel betroffen

Karina Kaiser, Vorsitzende des Kreisseniorenrates, betonte, dass der Ärztemangel die Menschen im Kreis tagtäglich betreffe. Das Thema müsse daher ebenso prominent behandelt werden wie etwa der Strukturwandel. Sie warb um Zustimmung zu den Plänen, kritisierte jedoch die grundsätzliche Einstufung der Versorgungslage durch die Kassenärztliche Vereinigung. Demnach gebe es in MSH zwar zu wenig Hausärzte, aber den Zahlen nach sogar eine Überversorgung an Augenärzten, HNO-Ärzten oder Urologen. Dabei sei die Lage im Alltag eine andere, etwa bei Hautärzten in Hettstedt. „Zwei Jahre Warten kann doch keine Überversorgung sein!“

Christiane Beyer, Leiterin des Fachbereichs 2 beim Landkreis, betonte, dass die Zahlen von den zuständigen Experten kämen: „Eine Abweichung von der Einschätzung der Kassenärztlichen Vereinigung halte ich nicht für gut.“ Auch Bernd-Torsten Müller (CDU) erklärte mit Blick auf Fachärzte: „Leider Gottes sind auch bestimmte Wege zumutbar.“ Für den Landkreis seien die jüngsten Pläne aber ein richtiger Schritt. „Wir sind auf einem guten Weg.“

Die Vorlage muss nun noch den Finanz- und den Kreisausschuss passieren. Am 23. Juni soll dann der Kreistag entscheiden. Sollte er zustimmen, würden die Richtlinien bereits im Sommer in Kraft treten. Sie sind vorerst bis Ende 2024 vorgesehen. 2023 soll eine Bilanz gezogen und die Weiterführung diskutiert werden. (mz)