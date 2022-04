Versorgungsengpass Ärztemangel in Mansfeld-Südharz: Blankenheimer Mediziner richtet Appell an Kollegen und Bürger

Die Hausarztlage in Mansfeld-Südharz ist prekär. Praxen schließen ohne einen Nachfolger. Was Dr. Matthias Wätzel, Sprecher der Kassenärztlichen Vereinigung, in seinem Appell fordert.