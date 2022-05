Arnstedter bei der SuperEnduro-Weltmeisterschaft in Budapest voll dabei

Paul-Erik Huster sammelt in diesem Jahr Erfahrungen, um in der nächsten Saison weiter durchstarten zu können.

In Budapest in Aktion: Paul-Erik Huster aus Arnstedt

Budapest/Arnstedt/MZ - Beim zweiten Lauf zur SuperEnduro-Weltmeisterschaft 2021/2022 belegte Paul-Erik Huster aus Arnstedt am vergangenen Samstag in Budapest in der ins WM-Programm integrierten EM-Klasse den 13. Gesamtrang.